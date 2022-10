Prix des carburants: les taximen de Meknès entament une grève (VIDEO)

Le prix du carburant pèse sur les finances des conducteurs ces temps-ci. Afin d’exprimer leur mécontentement face à cette situation, les taximen de Meknès ont décidé de faire grève.

La circulation dans le centre-ville de Meknès est bloquée. D’après des éléments parvenus à Le Site Info, les chauffeurs de taxis ont décidé d’interrompre momentanément leurs services, en signe de manifestation contre le silence des autorités face aux prix appliqués à la pompe.

Pour rappel, le Conseil de la concurrence a publié, lundi dernier, son avis n°A/3/22 sur la flambée des prix des intrants et matières premières au niveau mondial et ses conséquences sur le fonctionnement concurrentiel des marchés nationaux pour le cas des carburants (Gasoil et Essence).

Le diagnostic réalisé et l’analyse du fonctionnement concurrentiel des marchés de ces produits, de la structure de leurs prix de vente, des marges réalisées par les opérateurs actifs sur ces marchés, ainsi que leurs rentabilités a permis d’aboutir d’une série de conclusions.

A.O.