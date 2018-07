Prix des carburants au Maroc: ce qui a été dit ce mardi au Parlement

De son côté, le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Lahcen Daoudi a souligné la nécessité de plafonner les bénéfices des sociétés de distribution des carburants, notant que le marché des carburants au Maroc est ouvert et que le gouvernement n’interdit aucune société de s’investir dans ce domaine.

Lors d’une séance plénière à la Chambre des Représentants consacrée à l’examen du rapport sur la mission exploratoire temporaire relative à la détermination des prix de vente au public et la fixation des conditions de concurrence dans le secteur des hydrocarbures après la décision de la libéralisation des prix, Rabbah a indiqué que les prix des carburants au Maroc sont impactés par la conjoncture internationale et les fluctuations des cours du pétrole au niveau mondial.

Le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah a souligné, ce mardi à Rabat, que 9 nouvelles licences ont été attribuées à des opérateurs économiques en vue de promouvoir le secteur des hydrocarbures et de renforcer la concurrence dans ce domaine.