Prix de la volaille au Maroc: les professionnels montent au créneau

L’Association des Producteurs de Poulets de Chair (ANPC) vient de saisir l’Association des Fabricants D’Aliments Composés (AFAC) concernant la hausse du prix des aliments avicoles.

Le prix des produits avicoles est parti à la hausse au Maroc ces derniers mois. Cette situation résulte de plusieurs facteurs, notamment la crise entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que les tensions sur les prix énergétiques. Cela impacte le prix du maïs au marché mondial, et donc au Maroc. En une année, ce prix a affiché une progression de 21 %, pour s’établir à 322 dollars la tonne en moyenne, sur les sept premiers mois de l’année en cours (d’après la DEPF).

Cette situation a poussé l’ANPC à adresser un communiqué, dont Le Site Info détient une copie, à l’AFAC. « Les prix du maïs et du soja ont baissé pour s’établir à 50 et 70 dollars la tonne en juillet dernier. Mais le prix de l’alimentation avicole reste le même ou continue de grimper depuis une année déjà au Maroc », a indiqué l’ANPC dans sa lettre.

De plus, l’Association a attiré l’attention sur la « piètre » qualité des aliments disponibles. L’ANPC lance en ce sens, et face au « mutisme » de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) par rapport à cette situation, un appel à l’AFAC afin de baisser le prix de l’alimentation avicole, maintenir la qualité desdits produits et trouver une solution à la question des dettes des professionnels du secteur.

