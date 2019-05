Privatisation: le roi Mohammed VI procède à plusieurs nominations

Le roi Mohammed VI a désigné les membres de deux instances chargées de la privatisation. Il s’agit de la Commission des transferts et de l’Organisme d’évaluation, rapportent plusieurs médias nationaux. Les noms des personnalités nommées par le souverain figurent au Bulletin officiel, dans le Dahir 1.19.77, en date du lundi 29 avril 2019.

Ainsi, la Commission des transferts est composée de Zouhair Chorfi, secrétaire général du ministère de l’Economie et des finances; de Mohamed Sadiqi, de Khalid Safir, wali directeur général des collectivités locales, ainsi que de Mounia Boucetta et de Fouzia Zaâboul.

Quant à la deuxième instance nommée par le roi Mohammed VI, l’Organisme d’évaluation, elle a pour président Mohamed Jaouahri, gouverneur de Bank Al-Maghrib (BAM) et Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), en tant que vice-président. Les autres membres constituant cette commission sont: Mohamed Amine Benhalima, Hassan Boubrik, Amina Benkhadra, Ghislane Guedira et Diaâ Oudghiri.

Les nominations précitées viennent en conformité avec l’article 2 de la loi 39-89 qui autorise le transfert d’entreprises publiques au secteur privé. Ladite loi, pour rappel, a été “promulguée par le Dahir 1-90-01 du 15 Ramadan 1410 (11 avril 1990). Avant d’être modifiée et complétée, puis adoptée par le Parlement et publiée au Bulletin officiel.

