Prison ferme pour un rappeur marocain

Le Tribunal de première instance de Salé a prononcé son verdict concernant le rappeur marocain Mohamed Mounir, plus connu sous le pseudonyme artistique de « Gnawi », selon une source concordante de Le Site info.

C’est à un an d’emprisonnement ferme qu’a été condamné Gnawi qui a comparu devant la justice pour plusieurs chefs d’acussation, a précisé la même source. Il s’agit d’ivresse publique, de scandale sur la voie publique et d’agression, d’outrage à des fonctionnaires dans l’exercice de leus fonctions et de dégradation de biens publics.

Le rappeur a aussi été condamné à verser la somme de 5000 DH comme dommages et intérêts au profit de la partie civile.

A noter que les services sécuritaires de la ville de Salé avaient interpellé Mohamed Mounir, le 2 septembre dernier, après que le rappeur avait agressé des agents de sécurité à l’hôpiyal Moulay Abdellah, alors qu’il accompagnait sa soeur malade.

