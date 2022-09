Prison ferme pour un rappeur marocain, El Grande Toto exprime sa colère (PHOTO)

Dans une story partagée via son compte Instagram, Taha Fahssi, plus connu sous le nom d’El Grande Toto, s’est prononcé sur la peine d’emprisonnement de 2 mois dont a écopé Abdelaziz Ouenz, dit Ouenza.

« C’est honteux et malheureux de condamner Ouenza à 2 mois de prison, et pour le non-port du casque en plus. On est en 2022 quand même », s’est insurgé le rappeur dans sa publication.

Ouenza avait partagé précédemment via son compte Instagram une altercation avec des policiers. Plusieurs de ses abonnés l’avaient défendu. La DGSN a toutefois indiqué dans un communiqué que le rappeur avait commis plusieurs infractions, dont le non-port du casque, sans parler du fait qu’il ne disposait pas des papiers nécessaires à la conduite de sa moto.

A.O.