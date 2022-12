Prison ferme pour l’époux de Dounia Batma (PHOTO)

Le tribunal de première instance de Marrakech a tranché dans l’affaire de Mohamed Al-Turk, le mari de Dounia Batma. Le producteur bahreïni a écopé de trois mois de prison ferme, assortie d’une amende de 3000 dirhams.

Mohamed Al-Turk est accusé d’adultère, d’incitation à la débauche, de vol, de violation de la vie privée…

En réaction à la décision de la justice, le mari de Dounia Batma a indiqué qu’il s’agit du premier round, promettant qu’il sera acquitté lors du second. «Félicitation pour cette victoire. J’ai la conscience tranquille vu que je suis innocent. Je sais que la bataille ne se gagne pas dès le premier round. Merci à mon deuxième pays», a-t-il affirmé dans une story sur son compte Instagram.

Rappelons qu’un différend important oppose Dounia Batma et son mari, Mohamed Al Turk. La chanteuse a ainsi décidé de changer de directeur artistique et persiste à refuser de pardonner à son mari et papa de leurs deux filles.

Toutefois, celui-ci a insisté à plusieurs reprises, via le réseau social Instagram, afin que sa femme accepte leur réconciliation et la reprise normale de leur vie conjugale et familiale.

H.M