Prison ferme pour celui qui a incité les élèves à agresser leurs enseignants

Le tribunal de première instance d’El Jadida a tranché dans l’affaire de l’individu de 21 ans qui avait incité les élèves à agresser physiquement leurs enseignants.

Le mis en cause a écopé de trois mois de prison ferme et une amende de 10.000 dirhams. Le jeune homme, vendeur de fruits secs, avait été interpellé à Bir Jdid, aux environs de Casablanca après une vidéo où il avait incité, à visage découvert, les élèves à agresser physiquement leurs enseignants.

Dans un communiqué sur cette affaire, la Direction générale de la sûreté nationale a précisé que l’individu avait publié une vidéo, en décembre dernier, via l’un des réseaux sociaux. Dans cet enregistrement, il incite les élèves à faire l’école buissonnière, voire de choisir l’abandon scolaire, et de commettre des actes de violence physique à l’encontre des instituteurs et des professeurs.

Largement diffusée et commentée, la vidéo n’a pas manqué de faire réagir promptement la DGSN. Interaction qui a vite permis l’identification, puis l’interpellation du mis en cause.

