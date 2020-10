Prison de Tiflet: le chef de la cellule terroriste démantelée à Témara commet un meurtre

Le Parquet général a ordonné l’ouverture d’une enquête suite à la mort ce mardi d’un employé de la prison locale de Tiflet 2, tué par un détenu membre de la cellule terroriste démantelée à Témara, indique un communiqué du Procureur du Roi près la Cour d’appel de Rabat.

En date du 27/10/2020, un détenu à la prison locale de Tiflet 2 a séquestré un employé dans sa cellule et l’a agressé à l’aide d’un objet en fer, explique le communiqué, notant qu’une brigade d’intervention rapide est intervenue pour libérer l’employé en question, qui a aussitôt été évacué à l’hôpital où il a succombé à ses blessures.

Trois autres employés ont été blessés lors de cette intervention, précise-t-on de même source.

Selon les premiers éléments de l’enquête, ce détenu est l’un des membres de la cellule terroriste démantelée à Témara le 10 septembre dernier et qui avait fait l’objet de deux communiqués précédents de ce Parquet général en dates du 19/09/2020 et du 22/09/2020, ajoute le communiqué, faisant savoir qu’il s’agit de l’individu chez qui il avait été procédé à la saisie de matériels et de substances chimiques que les membres de cette cellule compteraient utiliser pour commettre des opérations terroristes.

Le Parquet général a ordonné à la police judiciaire l’ouverture d’une enquête minutieuse à ce sujet pour déterminer la responsabilité juridique, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)