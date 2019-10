Prison de Marrakech: les santions sont tombées

Le Site Info avait relaté, en son temps, l’histoire inimaginable et révoltante d’une personne ayant bénéficié d’une grâce royale. Mais elle est restée maintenue en détention, à la prison locale l’Oudaya, à Marrakech; privée injustement de la liberté à laquelle elle avait plein droit.

Après une enquête diligentée sur cette affaire, le Directeur de l’Administration pénitentiaire a ordonné la démission de ses fonctions de Bouchra Tamourou. Cette sanction à son encontre a valu à la désormais ex-directrice du Greffe d’avoir été mise à la disposition du Cabinet du ministère de la Justice. Et son poste a été confié à Hassan Hamin, ancien directeur de la Délégation des oeuvres sociales et culturelles au profit des détenus et de leur réinsertion.

Pour rappel, le directeur de la prison locale l’Oudaya et le chef du service du Greffe sont passés en conseil de discipline pour leur implication dans la même affaire. Celle-ci avait éclaté un mois après que le détenu avait été gracié mais est resté quand même derrière les barreaux.

M.D.