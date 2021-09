Primark à Alpha 55: pourquoi l’ouverture a été reportée

Après avoir supprimé l’habillement de ses rayons, Alpha 55 devait inaugurer le 29 septembre dernier, un espace de 1000 m2 pour accueillir un outlet dédié au géant irlandais de prêt-à-porter à bas prix, PRIMARK. Mais l’inauguration annoncée en grande pompe, n’a jamais eu lieu.

« En conformité avec les recommandations gouvernementales pour limiter la propagation du Covid-19, l’ouverture de l’outlet Alpha 55 initialement prévue pour le 29 septembre a été reportée à une date ultérieure », a annoncé la direction dans un communiqué.

Le communiqué ajoute que cette décision a été prise « pour la santé et la sécurité des clients, partenaires, prestataires et équipe. Alpha 55 remercie toutefois la clientèle pour les marques d’attention et de sollicitation, notant le « grand engouement » manifesté suite à l’annonce d’ouverture de ce nouvel outlet ».

Alpha 55 précise que la clientèle sera informée des nouveautés et évolutions concernant l’ouverture de ce nouvel espace.

Au delà de l’explication officielle, l’annonce de la venue de PRIMARK au Maroc a provoqué un énorme engouement. « Covid ou pas covid, il y aurait eu énormément de monde pour l’ouverture et même après, sur un espace de 1000 m2, c’est ingérable et c’est même dangereux », nous déclare une source proche du dossier. « Alpha 55 a eu raison de reporter l’ouverture de PRIMARK, c’est beaucoup plus prudent parce qu’il peut y avoir des débordements, comme on le voit régulièrement pour les soldes de certaines marques à bas prix…je pense qu’Alpha 55 n’a réalisé l’ampleur de l’événement qu’après l’avoir annoncé. À J-3, tous les clients ne parlaient que de ça… Les responsables vont devoir s’organiser différemment pour accueillir la foule », ajoute notre source.

S.L.