Prière du vendredi: les Marocains ne craignent pas le coronavirus (VIDEO)

L’apparition de deux cas de coronavirus au Maroc n’a pas empêché des milliers de fidèles de se rendre à la mosquée Hassan II de Casablanca pour accomplir la prière du vendredi. Plusieurs rumeurs ont circulé selon lesquelles le ministère pourrait annuler cette prière afin de limiter la propagation du virus mais ce dernier a démenti ces allégations.

«Nous ne risquons rien, grâce à Dieu. Personnellement, je ne crois pas en cette épidémie. D’ailleurs, je suis prêt à aider et assister une personne infectée par ce virus», a confié l’un des fidèles.

Rappelons que le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a indiqué jeudi qu’il a été décidé d’interdire jusqu’à la fin du mois de mars, toutes les manifestations auxquelles participent des personnes venant de l’étranger, y compris les conférences et les rencontres culturelles et sportives, et d’interdire toutes les manifestations auxquelles participent plus de 1.000 personnes résidant sur le territoire national, si ces manifestations se tiennent dans des lieux fermés ou spécifiques.

N.M.