Prestations médicales: les Marocains devront payer plus cher

Le gouvernement El Othmani persiste et signe! Et bien sûr, toujours au détriment des citoyens! Tandis que ministres et parlementaires jouissent de nombreux privilèges et de retraites conséquentes, tandis que les retraités sont toujours assujettis à l’impôt sur le revenu ( ex-IGR), les Marocains ont, encore une fois, à subir les conséquences de nouvelles hausses.

Ces dernières concernent les prix des consultations médicales. Et cette mesure a de quoi provoquer l’ire des Marocains et, surtout, celle des patients qui n’ont point de couverture médicale (mutuelle, RAMED…).

Ainsi, selon la nouvelle Tarification nationale de référence, qui vient d’être récemment paraphée, la consultation chez un médecin généraliste passe de 😯 à 150 DH. Pour les médecins spécialistes, le prix de la consultation est de 250 DH au lieu de 150. Quant aux praticiens psychologues et psychiatres, ils percevront 290 DH au lieu de 190. La consultation chez un cardiologue, elle, coûtera 350DH.

Concernant les jours fériés et les visites à domicile, de jour comme de nuit, le prix de la consultation sera de 190DH pour les médecins généralistes et de 290 de DH pour les médecins spécialistes.

Les cliniques privées vont également revoir les prix de leurs services et soins à la hausse. Une journée en clinique coûtera 850 DH au lieu de 550 et le patient hospitalisé dans une salle de réanimation casquera 2500 DH au lieu de 1500 auparavant.

En revanche, pour faire passer la pommade, une source proche du chef de gouvernement affirme que ces nouvelles hausses de la tarification des consultations et des analyses médicales ne concernent que le système de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS)! Maigre consolation!

De même que la même source précise que ces nouvelles hausses ont pour objectif ” l’augmentation du niveau de remboursement des prestations de la couverture médicale”, sachant que les praticiens ne respectent pas déjà l’ancienne tarification .

Et, surprenante déclaration, cette même source souligne que les nouveaux prix des prestations médicales sont dans… “l’intérêt du citoyen”!!!

L.A et R.T.