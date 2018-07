Le président de la FIFA bientôt au Maroc

Fouzi Lekjaâ avait envoyé une lettre à Infantino et lui avait parlé au sujet des “erreurs d’arbitrage lors du Mondial”. Espérons que cette visite apaise les tensions entre la FIFA et le Maroc.

