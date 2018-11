Présence de militaires espagnols au Maroc: ce que l’on sait

Des militaires espagnols sont arrivés ces derniers jours au Maroc, plus précisément à Kénitra, dans le cadre d’un partenariat entre les deux Royaumes.

Objectif: former des éléments des Forces Armées Royales (FAR) aux techniques de recherche et de sauvetage ainsi qu’à la gestion des catastrophes. Selon Al Massae, cette formation, qui devrait durer un mois, a été entamée le 12 novembre, précisant que les éléments de l’unité de sauvetage et de secours des FAR ont été formés aux techniques de recherche, de sauvetage, de lutte contre les incendies et de dressage des chiens de sauvetage.

En parallèle, cette unité aura droit à une seconde formation par la suite au sujet de la gestion des catastrophes technologiques et environnementales.

C’est la 5ème fois que le contingent militaire espagnol, qui compte environ 40 militaires, des équipements, des véhicules de secours et deux chiens de sauvetage, se rend au Maroc pour former les éléments des FAR.

Le quotidien a précisé que l’armée espagnole fait partie des premiers au monde en matière de gestion des crises et des catastrophes, ajoutant qu’elle a déjà offert des formations de ce genre à des dizaines de pays.

S.L.