Près de Fqih Bensaleh, une jeune fille a subi les pires sévices

Cette bande criminelle, constituée de plus de 10 individus, ne s’est pas arrêtée là. “Ces agresseurs l’ont tatouée de partout et l’ont violée à tour de rôle en contrepartie de sommes d’argent”, a-t-il poursuivi.

“Ma fille a été kidnappée et a subi pendant près d’un mois les pires tortures et sévices. Une bande de criminels l’ont obligé à consommer des drogues et l’ont sauvagement violée”, a-t-il affirmé dans une déclaration à Le Site Info.