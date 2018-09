Près d’Agadir, des “explosions” intriguent les habitants

En parallèle, le gouverneur de Chtouka a constitué une commission composée de la gendarmerie royale, de la protection civile et d’autres entités afin d’enquêter sur l’exploitation de ces carrières et le respect du cahier des charges par l’entreprise.

A ce propos, une source a confié à Le Site Info que les gens de la région, à force d’entendre ces explosions, croyaient qu’il s’agissait de tremblements de terre. Et d’expliquer que ces sons émanent de carrières de pierre situées dans la région et exploitées par Ciments du Maroc, l’entreprise marocaine de matériaux de construction.

La commune rurale d’Imi Mkourne, relevant de la province de Chtouka-Aït Baha, à quelques kilomètres d’Agadir, connaît depuis quelques temps de fortes explosions, au grand dam des habitants qui en ignorent l’origine. Ces derniers n’ont pas manqué d’exprimer, en vain, leur inquiétude à plusieurs reprises et soulever le risque d’effondrement de leurs maisons à cause de ces chocs.