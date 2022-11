Premières pluies au grand bonheur des Marocains

Mieux vaut tard que jamais, selon le célèbre dicton hexagonal! Enfin, les premières pluies sont tombées à Casablanca, occasionnant le grand bonheur et la satisfaction des Bidaouis. Mais également ceux des Marocains en général, car ces précipitations bienfaitrices ont aussi intéressé d’autres villes du Royaume, dont la capitale administrative du Royaume, Rabat, où il a un peu plu, ce 18 novembre courant, jour commémorant la célébration de la Fête de l’Indépendance.

C’est ainsi que sur les réseaux sociaux, les internautes ont exprimé leur joie manifeste de la manne céleste qu’a connue la capitale économique, ce vendredi matin.

Par ailleurs, les prévisions de la Direction de la météorologie nationale (DMN) ont annoncé l’arrivée de pluies locales et orageuses dans la région de Tanger, du Rif, du Loukkos, ainsi qu’au Gharb, au Saiss, les plateaux des phosphates, les hauteurs de l’Atlas et les côtes au nord d’El Jadida.

De même que ces prévisions concernent aussi de faibles précipitations qui vont intéresser les côtes et les vallées au nord d’Essaouira, l’est du Royaume, ainsi que les côtes entre Tarfaya et Agadir, en plus de chutes de neige sur les sommets du Rif et du Moyen Atlas.

En ce qui concerne les températures, elles seront entre 2 et 8 degrés sur les sommets de l’Atlas, entre 6 et 12 degrés au Rif et au nord-est du pays, entre 16 et 22 degrés au Sud et, enfin, entre 11 et 16 degrés dans le reste des régions du Royaume

M.R.