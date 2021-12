Première sortie médiatique de Hanane Fadili après la mort de son père (VIDEO)

La talentueuse humoriste marocaine, Hanane Fadili, a adressé un message aux Marocains, dans une première sortie médiatique après le décès de son père, le grand et défunt artiste, Aziz Fadili.

Lors de son passage à la chaîne nationale de la rue Brihi, Al Aoula, Hanane Fadidi s’est adressée aux Marocains dans un message de sensibilisation sur le coronavirus. L’artiste a ainsi lancé un appel aux citoyens afin qu’ils prennent au sérieux cette maladie et qu’ils s’empressent, pour les personnes qui hésitent encore, à se faire vacciner contre la covid-19, dans le but que le Maroc parvienne à l’immunité collective ciblée.

Notre humoriste a également conseillé le respect strict des mesures préventives et sanitaires, en vue d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus qui a fauché, et fauche toujours, de nombreuses vies.

Larbi Alaoui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hanane El Fadili (@hanane_el_fadili_)