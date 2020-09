Première nuit de couvre-feu à Casablanca (VIDEO)

Les mesures restrictives décidées par le gouvernement au niveau de la préfecture de Casablanca sont entrées en vigueur, lundi, dans l’espoir d’inverser la tendance de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui ne cesse de gagner du terrain avec la recrudescence des foyers de contamination.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans différents arrondissements de la métropole pour faire respecter ces mesures, notamment l’interdiction de déplacement entre 22H00 et 05H00 pour les 14 prochains jours, sauf pour les cadres et employés des services vitaux et essentiels appelés à travailler la nuit.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, des patrouilles de police ont investi les rues de la ville pour faire respecter le couvre-feu. Certains policiers ont même accédé à certaines résidences fermées afin d’imposer aux habitants de rentrer chez eux. D’autres jeunes, qui s’apprêtaient jouer un match de foot dans la rue, ont été priés de quitter les lieux.

Rappelons que le gouvernement a promis de soumettre la situation épidémiologique dans la ville à une évaluation minutieuse et continue pour en prendre les décisions appropriées.

Brossant un tableau inquiétant de la situation épidémiologique à Casablanca, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a indiqué que la métropole a enregistré, à elle seule, 42% des 2.234 cas notifiés dimanche au niveau national, qui reste le bilan le plus lourd depuis l’apparition de la pandémie au Maroc.

« Nous risquons d’être submergés par le virus. Dès lors, des mesures drastiques s’imposent, sinon la situation risque d’être incontrôlable dans les jours à venir », a-t-il mis en garde.

H.M.