Première édition de l’Oktoberfest au Maroc, la Toile divisée

Bonne ou mauvaise nouvelle ? En tout cas, c’est une annonce qui divise. Le Royaume va accueillir sa première édition de l’Oktoberfest, la fameuse fête allemande de la bière.

L’idée derrière, cet événement vient d’une initiative de la Chambre allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc, histoire de bien faire connaître la « culture ». L’AHK Marokko indique sur sa page Facebook: « Vivez l’ambiance unique de l’Oktoberfest sous un chapiteau de plus de 300 places à Bouskoura! Une ambiance festive et chaleureuse typique de l’Oktoberfest vous y attend. Assis à de grandes tables conviviales, dégustez des plats et boissons traditionnels de Bavière au rythme des fanfares de Munich! ».

Les billets sont disponibles à un prix évolutif, allant de 800 à 1200 dirhams par personne. L’événement se tiendra le 28 octobre prochain, à Bouskoura à Casablanca.

Par ailleurs, l’annonce a suscité différentes réactions sur les réseaux sociaux. Tandis que certains «encouragent » et « saluent » cette initiative, d’autres se montrent plus conservateurs et s’interrogent sur l’objectif de la tenue d’un tel événement dans un pays musulman.

« Le Maroc part en dérive totale », « Mauvaise idée, les Marocains ne savent pas boire avec modération », « Mais c’est chaque jour l’Oktoberfest à Casa. Y a qu’à faire la tournée des bars », « J’en ai rêvé. Casablanca l’a fait », peut-on lire en commentaires.

L’on comprend vite que les avis divergent ironiquememt face à un tel événement. Ironiquement, car la loi en vigueur (qui date de 1967) au sein du Royaume indique explicitement que: « Au Maroc, il est interdit d’offrir ou de vendre des boissons alcoolisées à des Marocains musulmans ou à des mineurs de 16 ans ». L’on se retrouve donc face à quelque chose qui est légalement interdit, mais toléré par la société.

A.O.