Première déclaration de l’avocat de Saad Lamjarred 

Saad Lamjarred a été placé en détention provisoire ce mardi, sur décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rapportent les médias français.

Le chanteur marocain, mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, a été présenté, mardi 18 septembre, devant le juge des libertés et de la détention à Draguignan. Le Parquet avait fait appel de la décision de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, souhaitant que l’artiste soit en détention provisoire, au moins pendant le début de l’instruction.

Après une audition à huis clos, l’avocat de Saad Lamjarred s’est montré très déçu: “c’est une décision très décevante. Mon client conteste les faits et l’intégralité des accusations portées à son encontre. Il a démontré par le passé qu’il honore toujours les rendez-vous judiciaires”, a déclaré Me Jean-Marc Fedida cité par l’AFP.

“Nous allons reprendre notre bâton de berger, a-t-il ajouté, pour que dans un premier temps “Saad Lamajrred retrouve la liberté puis pour démontrer qu’il est innocent”. Déjà relâché après l’affaire “Laura Prioul”, le chanteur marocain aura cette fois beaucoup plus de difficulté pour s’en sortir. D’autant plus que Me Dupond-Moretti n’est plus son avocat. Ce dernier n’a pas expliqué pourquoi il avait lâché Lamjarred, mais il a affirmé qu’il ne voulait plus entendre parler de lui…

Saad Lamjarred a été interpellé le 27 août à l’établissement de Saint-Tropez «Ermitage» suite à une seconde accusation de viol. La plaignante est née en 1989, est originaire des Alpes-Maritimes et travaillait à Saint-Tropez en tant que saisonnière.

De Paris, l’avocat Majid Bouden avait apporté des éclaircissements sur cette affaire. “Les accusations sont très graves et la justice française ne lui fera pas de cadeau s’il est coupable. La France accorde beaucoup d’importance à la cause féminine. Saad Lamjarred risque de 15 à 20 ans de prison ou encore la prison à vie”, affirme l’avocat.

Le chanteur marocain est toujours poursuivi par la justice française suite aux accusations de Laura Prioul qui datent de 2016. D’autres affaires ont d’ailleurs entaché sa carrière durant ces dernières années. Au Maroc, les soutiens pour le chanteur se font de plus en plus rares. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont même demandé aux radios nationales de ne plus diffuser les chansons de Lamjarred.

S.L.