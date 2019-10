Première arrestation dans l’affaire de la vidéo de Marrakech

Les éléments de la police judiciaire de Marrakech ont procédé, ce mardi matin, à l’arrestation d’un individu de 30 ans pour son implication présumée dans l’enregistrement et la diffusion d’une vidéo montrant un sexagénaire dans le besoin se faire mépriser, a indiqué une source bien informée à Le Site Info.

Et d’ajouter que les services de sécurité avaient entendu le témoignage de la victime, dont la vidéo a été diffusée sans son consentement, soulignant que les investigations ont permis d’interpeller le premier mis en cause, alors qu’un mandat de recherche national a été émis à l’encontre du second suspect.

Le mis en cause a été placé en garde à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider tous les tenants et les aboutissants de cette affaire, indique-t-on.

Rappelons que des milliers d’internautes avaient exprimé leur soutien envers cet homme, qui a été humilié et filmé par deux jeunes, ce qui a poussé la police de la ville ocre à se saisir de l’affaire.

Dans une déclaration à Le Site Info, Azzeddine avait affirmé que les deux jeunes hommes en question lui ont fait croire qu’un bienfaiteur dénommé “LHaj” les a chargés de lui remettre la somme de 1200 DH, avant que l’un deux ne se moque de lui en proférant des grossièretés.

S.B.