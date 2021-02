Premier échange téléphonique entre Amzazi et son homologue israélien

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a eu un premier entretien téléphonique avec son homologue israélien.

Selon des informations de Le Site info, les deux ministres, Saaid Amzazi et Yoav Galant, se sont mis d’accord sur l’échange de délégations estudiantines et de l’organisation de visites d’études entre le Maroc et l’Etat hébreu. De même que le ministre israélien de l’Education nationale a déclaré qu’un programme d’études, à partir de l’année prochaine, sera créé en Israël, portant sur des thématiques en rapport avec l’Histoire et la communauté juives du Royaume.

Dans ce sillage, Yoav Galant n’a pas manqué de saluer l’initiative marocaine d’introduire, dans ses programmes scolaires, des thèmes se rapportant à l’Etat hébreu et au patrimoine juif. Le ministre israélien a aussi tenu à vivement remercier le roi Mohammed VI pour sa protection de la communauté juive marocaine et la conservation des monuments et du patrimoine de celle-ci au Maroc.

A noter que ces derniers jours, les entretiens téléphoniques se multiplient entre les différents responsables des deux pays. Et récemment, lesdits entretiens ont eu entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE, Nasser Bourita, et le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Lafit, avec leurs homologues israéliens.

En même temps, il est prévu qu’une délégation israélienne de haut niveau effectue une visite au Maroc, dans les prochaines semaines. Et ce, selon ce qu’a déclaré Meir Ben Shabbat, Conseiller à la Sécurité nationale d’Israël, lors de son entretien téléphonique avec Nasser Bourita, fin du mois de janvier dernier.

L.A.