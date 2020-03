Premier cas de coronavirus: les Marocains se livrent (VIDEO)

Le premier cas avéré de contamination par le virus a été officiellement déclaré, lundi 2 mars. Celui d’un MRE, arrivé au bercail le 27 février dernier, et résidant en Italie où on a enregistré plus de 1700 cas.

Depuis cette annonce, les Marocains s’expriment, entre dérision, vannes, mais également inquiétudes, incertitudes et doutes. Pourtant, certains citoyens ont déclaré à Le Site Info qu’ils ne ressentaient aucune crainte particulière. Pour eux, le coronavirus est une épidémie comme ses devancières et qui sera endiguée aussi.

Nos interviewés ont également insisté sur les mesures préventives à ne point omettre. À l’instar, entre autres précautions à prendre, de se laver régulièrement les mains et d’éviter de se retrouver dans des endroits bondés de monde.

Par ailleurs, le nombre de cas soupçonnés d’être infectés par le virus est en hausse, de 27 cas, il est actuellement de 29 citoyens, au Maroc. Ce constat a été officiellement annoncé et ce, après prélèvements et analyses, dans le cadre de la Commission de veille et de surveillance épidémiologique, ainsi que celui de la politique de transparence et de communication du département du Pr Khalid Aït Taleb.

Larbi Alaoui