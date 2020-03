Premier cas de coronavirus au Maroc: les explications du ministère

Pr Khaled Ait Taleb a fait savoir que le Marocain touché par le coronavirus était à bord d’un avion transportant 104 passagers. Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi à Rabat après l’annonce du premier cas du coronavirus dans le Royaume, le ministère de la Santé a assuré que les amis et la famille de la personne, en plus des passagers de l’avion, ont subi des analyses et ont été placés à l’isolement afin de limiter la propagation du virus.

«Tous ceux qui ont été en contact avec la personne touchée ne présentent aucun symptôme du virus. Leur température est vérifiée deux fois par jour. En parallèle, l’état du trentenaire touché par le virus est stable», explique le ministre.

Ait Taleb a également souligné que le Marocain contaminé est âgé de 39 ans et réside à Bergame, en Italie. «Il s’est lui-même présenté deux fois au laboratoire après avoir ressenti une certaine fatigue. Il a ainsi subi les analyses nécessaires et a été immédiatement transféré à l’hôpital Moulay Youssef lorsque les résultats ont confirmé sa contamination. Cette personne a atterri le 29 février à l’aéroport Mohammed V de Casablanca et ne présentait pas de symptômes», a ajouté le ministre.

Rappelons que l’état de santé de la personne infectée est stable et ne suscite pas d’inquiétudes, relève un communiqué du ministère, notant que le patient bénéficie du suivi à l’unité d’isolement à l’hôpital Moulay Youssef à Casablanca où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur”, relève la même source.

Le ministère de la Santé continuera de communiquer avec l’opinion publique et de l’informer de toutes les nouveautés, comme elle le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale, conclut le communiqué.

N.M.