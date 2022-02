Pr Ennaji révèle 3 façons d’en finir avec la pandémie

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, et membre du Comité technique et scientifique, a révélé qu’il existe trois manières afin de lutter contre la pandémie de la covid-19.

Elles se présentent successivement ainsi, a expliqué le Professeur Moulay Mustapha Ennaji. Primo, le respect des mesures préventives et sanitaires. Secundo, l’adhésion pleine et entière à la campagne nationale de vaccination. Et, enfin, tercio, le suivi du protocole sanitaire concernant les personnes contaminées par le virus.

De même que Pr Ennaji a déclaré à Le Site info que le retour à la vie normale dépend essentiellement du respect des mesures restrictives précitées. Ceci, car rien pourrait évoluer sans que l’on puisse atteindre l’immunité collective, a-t-il précisé.

Et de poursuivre que la fin de la pandémie du coronavirus est prévue au cours de cette année 2022 et que les études entreprises ont scientifiquement étayé cette possibilité. Après la fin de cette nouvelle vague, le nombre de cas confirmés sera revu à la baisse d’une façon spectaculaire, ce qui augure que l’on en finira avec la maladie et que l’on saura apprendre à vivre avec, a encore souligné le virologue.

Concernant le taux de létalité enregistré, Pr Ennaji a soutenu que le nombre de décès était prévu depuis le début de cette nouvelle vague. Et il faut s’attendre, dans les deux prochaines semaine, à l’augmentation du nombre de décès car, à la fin de la vague actuelle, une autre s’en suivra concernant le taux de létalité.

Pr Ennaji a également précisé qu’après les deux premières vagues de la pandémie de la covid-19, le nombre des décès augmente, mais qu’après l’on constate une diminution aussi bien en ce qui concerne le nombre des cas critiques que celui des décès.

