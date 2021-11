Pr Ennaji prévoit une grosse affluence pour la vaccination après l’apparition du variant Omicron

Après le constat du ralentissement de l’opération de vaccination, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a révélé d’autres données à ce sujet.

Ainsi, dans une déclaration à Le Site info, Pr Moulay Mustapha Ennaji a annoncé qu’il est prévu que les vaccinodromes du Royaume connaissent une grosse affluence dans les deux prochaines semaines et ce, surtout après les appréhensions de l’apparition du nouveau variant Omicron de la pandémie de la covid-19.

La vaccination reste donc le moyen idoine actuellement en vue de la préservation de la santé des citoyens et, particulièrement, celle des personnes âgées, comme celle des personnes souffrant de maladies chroniques. Ceci, afin d’éviter la contamination à Omicon et, aussi, le trop plein des salles de réanimation et de soins intensifs, a prévenu notre interlocuteur.

L.A.