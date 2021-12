Pourquoi y a-t-il autant de secousses telluriques à Al-Hoceïma ? La réponse d’un expert

La ville d’Al-Hoceïma et ses environs ont vécu, la nuit de mercredi à jeudi, une nuit de terreur à cause d’une secousse tellurique de magnitude 5,4 degrés sur l’échelle de Richter.

A ce propos, le président de l’Institut national de géophysique Nasser Jebbour, a déclaré que la secousse était tellement puissante qu’elle a été ressentie par les habitants.

Contacté par Le Site info, l’expert a indiqué que les habitants de la ville de Taza ont également ressenti la secousse, et que celle-ci a touché la terre au lieu de la mer. Notre interlocuteur ajoute que la région est connue pour ses tremblements de terre fréquents, et que les habitants d’Al Hoceïma, Nador et Driouch sont habitués aux secousses qui frappent la région.

Ces secousses, ajoute-t-il, sont dues aux déformations qui se sont produites au cours des 20 dernières années.

Le spécialiste appelle ainsi les habitants à être prudents au cours des prochains jours et agir de manière rationnelle au lieu de paniquer.

M.F.