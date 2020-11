Pourquoi un reconfinement devient inévitable au Maroc

Certains ont beau dire que pour telle raison, économique surtout, un nouveau confinement total au Maroc n’est pas envisageable.

Cependant, comme le dit le proverbe du cru: « On ne peut cacher le soleil avec un tamis »! L’heure est grave et la situation épidémiologique au Maroc n’augure rien de bon.

Tout au contraire, hélas! Et le triste record du nombre de cas confirmés de covid-19 ne cesse d’être revu à la hausse au quotidien et a atteint presque 6.000 cas, pour la première fois depuis le début de la pandémie au mois de mars dernier.

Plus exactement, ce sont 5.745 cas confirmés qui ont été enregistrés pendant les dernières 24 heures. Ce qui constitue le plus lourd bilan recensé au Maroc depuis le début de la pandémie, le 2 mars 2020.

Aussi, le chef de gouvernement, Saâdeddine El Othmani, a-t-il affirmé mardi que le retour au confinement total était une option éventuelle si la situation sanitaire devenait incontrôlable.

En réponse à une question centrale autour des « politiques gouvernementales pour faire face aux défis socio-économiques à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus » lors de la séance mensuelles des questions orales sur la politique générale à la Chambre des conseillers, El Othmani a indiqué qu' »aucun d’entre nous, responsables ou citoyens, ne souhaite retourner au confinement total, au vu de ses répercussions sociales, économiques et psychologiques, mais il reste une option éventuelle si jamais la situation épidémiologique devient incontrôlable ».

D’ailleurs, les citoyens appréhendent que l’Exécutif ne décide de durcir davantage les mesures d’état d’urgence sanitaire concernant plusieurs villes du Royaume, en vue d’endiguer la propagation et la transmission du nouveau coronavirus et de mettre un frein à l’augmentation alarmante et de plus en plus vertigineuse du nombre de cas confirmés de covid-19.

Rappelons que 5.745 nouveaux cas d’infection au coronavirus et 3.977 guérisons ont été enregistrés au Maroc dans les dernières 24 heures, a annoncé ce mercredi, le ministère de la Santé.

Le nouveau bilan porte à 235.310 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 193.886 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 82.4%, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation du Covid-19.

Par ailleurs, le nombre de décès est passé à 3.982, avec 82 nouveaux cas recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,7%.

Concernant les cas sévères ou critiques, ils sont au nombre total de 886, dont 66 placés sous intubation.

Le taux d’incidence cumulé est de 648/100.000 habitants, contre une incidence de 24h établie à 15.8/100.000 habitants.

Larbi Alaoui et Khadija Chafi