Pourquoi Ouadih Dada a quitté le JT de 2M (VIDEO)

“Le style fait l’homme!”. Cela se vérifie dans tous les domaines et celui des médias n’échappe pas à la règle. Par exemple, si Omar Salim avait rendu célèbre sa phrase, à la fin du JT: “A demain, si vous le voulez bien”, il promettait, lui, un autre rendez-vous d’information aux téléspectateurs, libellé :”Même heure et au même endroit!”.

Lui, c’est le sémillant journaliste Ouadih Dada, notre invité dans le cadre de “Al Wajh Al Akhar” (que l’on peut traduire par ” L’autre facette”). Tout de go, l’ancien présentateur du Journal télévisé de la deuxième chaîne nationale évoque une enfance simple, à l’étranger, au sein de sa famille.

Et très tôt (ndlr: c’est à 25 ans qu’il avait présenté son premier JT sur 2M), sa passion pour l’information et la communication lui avait permis de faire des études supérieures de journalisme. Ensuite, il avait obtenu sa licence en droit au sein d’une université européenne.

Ses amours premières, pour le domaine de l’information et de la communication, avaient alors naturellement conduit Ouadih Dada à présenter sa candidature à plusieurs chaînes de télévision hexagonales. Ceci, afin de pouvoir bénéficier d’un stage, qu’il qualifie de “stage de sortie de promotion”. Une autre lettre de motivation a également été envoyée par ses soins , cette fois-ci à la chaîne de Ain Sebaa.

Grande avait été sa joie, confie-t-il à “Al wajh Al Akhar”, après s’être vu accepter comme stagiaire à 2M! Et plus intenses avaient été sa fierté et son bonheur quand la responsabilité de présenter “Info soir”, mission synonyme de reconnaissance de ses compétences avérées et concrétisation d’un rêve longtemps caressé, lui avait été confiée!

Onze ans plus tard, sa décision avait été prise de passer à autre chose, à d’autres projets télévisuels, mais toujours en restant fidèle à la chaîne qui l’avait fait connaître et apprécier par les Marocains.

Cette décision, venue après maintes réflexions, sa passion pour la littérature et l’écriture, ainsi que des détails sur sa vie personnelle sont les ingrédients des confidences et des nombreuses facettes de Ouadih Dada, dans cet épisode de “Al Wajh Al Akhar”.

Bonnes lecture et visualisation!

Larbi Alaoui (avec Rim Tebaa)