Pourquoi Mehdi Bensaid est à Es-Semara (PHOTOS)

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a lancé, ce samedi, les travaux de restauration et d’aménagement du site archéologique et historique de Dar Haouza dans la province d’Es-Semara.

En visite dans les provinces du Sud du Royaume à l’occasion de la célébration du 46ème anniversaire de la Marche verte, Bensaid a suivi des explications sur ce projet, qui sera achevé d’ici 10 mois avec une enveloppe budgétaire de 2,7 millions de dirhams.

Ce chantier de grande importance patrimoniale et culturelle vise à restaurer le site historique Dar Haouza et à protéger les sites archéologiques situés dans cette zone, en plus de la construction d’une salle d’exposition.

En effet, la restauration et l’aménagement de ce site s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de tutelle portant sur la protection du patrimoine culturel matériel et immatériel du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, Bensaid a souligné que la restauration de Dar Haouza en tant que monument historique fait partie de la stratégie du ministère, en coordination avec le ministère du Tourisme, pour encourager les itinéraires et circuits touristiques dans la province d’Es-Semara, à partir de Laghchiouate, en passant par le site d’El Aasli Boukerch jusqu’à Dar Haouza.

Il s’agit d’un projet de développement intégré dans les provinces du sud du Royaume en vue de faire connaître le patrimoine hassani en tant que composante intégrante de l’identité marocaine unifiée, a ajouté le ministre, mettant l’accent sur l’importance de l’investissement dans l’héritage matériel et immatériel de la région.

Au cours de cette visite, Bensaid a été accompagné du gouverneur de la province d’Es-Semara, Hamid Naimi, ainsi que d’élus, de notables et de responsables locaux.

HM

