Pourquoi les travaux de la gare Rabat-Ville sont suspendus ?

Le ministre du Transport et de la Logistique a dévoilé les raisons de l’arrêt des travaux, depuis de longs mois, concernant la rénovation de la gare ferroviaire Rabat-ville de la capitale.

Dans sa réponse à la question écrite de Loubna Alaoui et de Khalid Satti, députés de l’Union marocaine du travail (UMT), à la Chambre des représentants, Mohammed Abdeljalil a expliqué que les travaux de ladite gare ont effectivement commencé en 2017, à un rythme satisfaisant et positif. Cependant, le projet a rencontré des contraintes et des obstacles techniques et architecturaux qui sont la cause de la suspension des travaux, a ajouté le responsable gouvernemental.

Ceci, en émettant l’espoir que ces contraintes seront levées et que des solutions idoines seront trouvées en vue de pouvoir mener à terme les travaux de rénovation de la gare Rabat-ville, a souligné le ministre.

Par ailleurs, a ajouté Benabdejalil, dans le cadre de généraliser ce genre innovant de gares ferroviaires, l’Office national des chemins de fer (ONCF) a mis en œuvre un programme respectant l’aspect architectural et civilisationnel des lieux dans l’édification de gares en parfaite harmonie avec leur espace urbain et coupant court à l’acception traditionnelle des gares ferroviaires.

Concernant l’intégration de l’artisanat marocain dans la construction des gares, le ministre du Transport et de la Logistique a assuré que l’ONCF tient au respect de l’aspect architectural et civilisationnel dont se targue chaque ville du Royaume dans la conception des gares ferroviaires.

Ceci, avec l’introduction de touches modernistes ou traditionnelles à même de faire valoir l’art et le patrimoine dont est riche l’artisanat marocain, a poursuivi Mohammed Benabdeljalil.

Larbi Alaoui