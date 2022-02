Pourquoi les mesures ont été renforcées dans les aéroports (Expert)

Dr Tayeb Hamdi, médecin-chercheur en politiques et systèmes de santé, a affirmé que les mesures décrétées par les autorités compétentes, concernant la réouverture des frontières et la reprise des liaisons aériennes de et vers le Royaume, sont conformes aux recommandations sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans un message audio, dont Le Site info a pris connaissance, le praticien a expliqué que l’objectif de telles mesures est de limiter l’apparition de nouveaux variants de la covid-19 et d’endiguer la propagation et la transmission de la maladie. Et de poursuivre que l’imposition du pass vaccinal pour les voyageurs est une décision importante car il n’est pas question de permettre l’accès des aéroports aux personnes non-vaccinées.

Ceci, car les personnes qui sont vaccinées possèdent une immunité plus grande contre la contamination au coronavirus et contre sa transmission, par rapport aux non-vaccinés, a souligné Dr Hamdi. Et d’ajouter que la présentation de l’attestation du PCR datant de moins de 48 heures est essentielle et est exigée par tous les pays.

Toutes ces mesures ont été prises pour éviter la pression sur le système sanitaire et également pour limiter une probable transmission du coronavirus parmi les voyageurs, a précisé Dr Tayeb Hamdi.

L.A.