Pourquoi le pass vaccinal a été imposé au Maroc

Mouad Merabet a indiqué que le pass vaccinal a été imposé au Maroc afin d’encourager les citoyens à se faire vacciner contre le covid-19.

Au micro de 2M, le le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale a assuré que le Maroc dispose de stocks importants du vaccin, précisant que les personnes n’ayant pas encore reçu leurs doses devront se rendre, dans les plus brefs délais, aux centres de vaccination. «Nous luttons pour atteindre l’immunité collective et retrouver la vie normale», souligne Merabet.

Le responsable a rappelé, en parallèle, que les citoyens ayant reçu leur première dose du vaccin anti-covid pourront obtenir un pass vaccinal provisoire à partir de ce lundi. Il invite tous les groupes ayant reçu la 1ère, 2ème ou la 3ème doses du vaccin à télécharger leurs pass vaccinaux sur le site web dédié à la campagne nationale de vaccination contre le covid-19 sur le lien « www.liqahcorona.ma » en cliquant sur l’icône « Je télécharge mon pass sanitaire provisoire » pour les personnes ayant reçu la première dose, ou sur l’icône « Je télécharge mon pass sanitaire » pour les groupes ayant reçu deux doses du vaccin, ainsi que la troisième dose du vaccin pour renforcer l’immunité.

Les groupes ayant reçu le vaccin peuvent télécharger ce document en versions mobile et imprimable et peuvent également le demander au niveau des annexes administratives proches de leur lieu de résidence au cas où ils ne parviennent pas à le télécharger.

A noter que le nombre de primo-vaccinés a atteint 23.662.317, tandis que celui des personnes ayant reçu la 2ème dose s’élève désormais à 21.449.332, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et de la protection sociale. Un total de 982.640 personnes a reçu la 3ème dose du vaccin anti-Covid, au 21ème jour du lancement de l’opération, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique Covid-19.

H.M.