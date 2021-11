Pourquoi le Chargé d’affaires américain au Maroc était à Oujda (VIDEO)

Le Chargé d’affaires à la mission diplomatique des Etats-Unis à Rabat a révélé qu’un grand centre hospitalier est en projet de création au Maroc. Le coût en sera de 100 millions US sonnants et trébuchants et il concernera la capitale de l’Oriental, la ville d’Oujda.

Il s’agit, en fait, de la construction de l’Institut de formation dans les métiers de la santé et de l’action sociale (IFMSAS). A ce propos, le diplomate de carrière, David Greene, a déclaré à Le Site info qu’il a préféré lui-même s’enquérir de l’avancement des travaux de ce grand projet qui verra la création d’unités de programmes d’entraînements pratiques.

De même qu’il a tenu également à rappeler que ce projet hospitalier d’envergure, l’IFMSAS Oujda, coûtera la bagatelle de 100 millions de dollars.

L.A.