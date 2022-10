Pourquoi Fatim-Zahra Ammor et Adel El Fakir ont rencontré Easyjet à Marrakech

Dans le cadre du plan d’accélération actuellement en œuvre pour augmenter le nombre d’arrivées à destination de notre pays, Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire a présidé à Marrakech, en compagnie de Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, une rencontre de travail avec les dirigeants de la compagnie aérienne Britannique Easyjet, 5ème plus grande compagnie d’Europe avec plus de 100 millions de passagers en 2019.

Cette rencontre avec Johan Lundgren, CEO du groupe et PDG de la compagnie aérienne, et Gary Wilson, PDG du Tour-Opérateur Easyjet , a permis de reconfirmer le partenariat solide qui lie notre pays au groupe et de discuter des perspectives de développement de Easyjet au Maroc en termes de capacités mais aussi en termes de nouvelles liaisons.

L’objectif fixé lors de cette rencontre est de doubler le nombre de clients Easyjet vers le Maroc sur les 5 prochaines années, en phase avec la vision du Ministère de doubler le nombre d’arrivées à l’horizon 2030.

Une vision rappelée par la Ministre qui a exprimé l’engagement du gouvernement dans la concrétisation des partenariats stratégiques win-win avec les acteurs mondiaux : « Le tourisme est un secteur essentiel pour l’économie de notre pays, et notre gouvernement s’engage à soutenir les partenariats qui s’inscrivent dans l’accélération du développement de ce secteur».