Pourquoi fait-il si froid au Maroc ?

Depuis quelques jours, plusieurs régions du Maroc sont touchées par une vague de froid. Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed a indiqué que cette baisse de températures est ressentie dans le Haut-Atlas, le Rif, le Saiss et l’est du Royaume. «Cette vague de froid est causée par le courant nord-est touchant le Maroc et qui transporte des masses d’air froid, ce qui contribue à la baisse des températures», explique le responsable communication de la météorologie nationale.

Youaabed affirme également que cette vague de froid se poursuivra cette semaine et sera particulièrement ressentie tôt le matin et dans la nuit.

Les températures minimales seront de l’ordre de -02/03°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 03/09°C sur le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les côtes nord, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Sud-Est, 08/12°C sur le Centre et de 15/20°C sur les provinces sahariennes.

Quant aux températures maximales, elles seront de 08/14°C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, 16/22°C sur le Saiss, le nord de l’Oriental, la Méditerranée, les plaines nord, les côtes nord et centre et le Sud-Est et de 24/30°C sur l’intérieur du Souss et les provinces du Sud.

H.M.