Pourquoi El Othmani est à Guelmim

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani a effectué, ce vendredi soir, une visite au chantier de construction de la Cour d’appel de Guelmim, dans le cadre de son déplacement dans la région de Guelmim-Oued Noun à la tête d’une importante délégation qui comprend plusieurs membres du gouvernement et de responsables d’institutions publiques.

El Othmani, accompagné également du wali de la région Mohamed Najem Abhay, s’est informé de l’état d’avancement des travaux de ce projet en cours de réalisation sur une superficie de 9.053 m2 couverts pour un coût total de plus de 79,41 millions de dirhams.

La future Cour d’appel comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages. Elle dispose aussi de 4 salles d’audience et de 80 bureaux, ainsi que des espaces de détention, de salles pour avocats et d’archives, d’une bibliothèque et d’une salle de réunion.

Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement a relevé que ce tribunal permettra, après l’achèvement des travaux et son ouverture, de rapprocher les services judiciaires des citoyens de la région.

Il a ajouté que la réalisation de ce projet vise à éviter aux habitants de Guelmim-Oued Noun les difficultés liées au déplacement à d’autres régions, sachant que cette structure est considérée comme l’un des chantiers structurants phares pour cette région.

Pour sa part, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader a déclaré que la cour d’appel de Guelmim est l’un des plus grands projets menés par le ministère dans le cadre de la mise en œuvre du décret relatif à la carte judiciaire, notant qu’elle fait partie également de la nouvelle génération d’installations judiciaires dans le Royaume.

A cet égard, il a fait savoir que le taux d’avancement de ce projet a atteint environ 37%, assurant que les travaux de la future Cour, qui sera conforme aux caractéristiques de l’architecture marocaine authentique, avancent à un bon rythme.

La visite de El Othmani dans la région de Guelmim-Oued Noun (les 21 et 22 février) s’inscrit dans le cadre des réunions de contact tenues par le gouvernement dans les différentes régions du Royaume, lancées depuis juillet 2017 en vue de soutenir le chantier de la régionalisation avancée.

A cette occasion, la délégation gouvernementale organisera un atelier régional avec les élus, les composantes de la société civile, les responsables des chambres professionnelles et le secteur privé, en plus des représentants des autorités locales et des chefs des services extérieurs.

Ce déplacement, le dixième du genre dans le cadre des visites effectuées dans les régions en application des hautes directives royales, vise aussi à prendre connaissance de l’avancement des différents projets de développement à l’échelle de Guelmim-Oued Noun.

M.S. (avec MAP)