Pourquoi Dupond-Moretti a lâché Saad Lamjarred

L’avocat Eric Dupond-Moretti a décidé de ne plus défendre Saad Lamjarred. L’information a été confirmée à nos confrères d’Al Yaoum24. Contacté par Le Site info, le cabinet d’Eric Dupond-Moretti a déclaré que l’affaire “Saad Lamjarred” ne sera plus abordée dans le futur et qu’il (Moretti) ne souhaite pas faire d’autres déclarations à ce sujet.

En octobre 2016, lorsque Saad Lamjarred avait été accusé de viol par Laura Prioul à Paris, le roi Mohammed VI avait “conseillé” à la famille du chanteur que Me Eric Dupont Moretti puisse assurer la défense de l’accusé. Aujourd’hui, Dupond-Moretti, qui avait conseillé à plusieurs reprises à Saad Lamjarred et à ses proches de rester très discret jusqu’à la fin du procès, jette l’éponge sans donner d’explications. Une décision inattendue et un fait assez rare de la part d’un avocat de sa trempe.

Selon une source proche du chanteur, qui s’est entretenue avec Al Yaoum 24, l’avocat aurait décidé de ne plus assurer la défense de Lamjarred parce qu’il lui avait conseillé “de ne pas apparaitre dans les médias” et “de se faire le plus discret possible”. Et “Saad Lamjarred n’a pas tenu compte de ses conseils”. D’ailleurs, dans une vidéo d’une audience où Saad Lamjarred se prenait en photo avec des fans, on pouvait constater que Dupond-Moretti était très agacé par l’attitude du chanteur. Lorsque ce dernier avait accordé une interview et fait la Une de Version Homme, l’avocat joint au téléphone par nos soins, s’était dit très surpris et “pas au courant”. Ce qui corrobore les premières rumeurs et met Saad Lamjarred dans une situation assez délicate avec un seul avocat.

Soufiane Laraki