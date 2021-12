Pourquoi Benmoussa était à Goulmima

Le lycée qualifiant « Al Khawarizmi » a été inauguré, ce samedi à Goulmima (Province d’Errachidia), par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.

A cette occasion, des données ont été présentées à Benmoussa, qui était accompagné notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Bouchaab Yahdih, sur le secteur de l’éducation nationale au niveau de cette province, notamment dans la commune de Goulmima.

Le lycée qualifiant « Al Khawarizmi », inauguré en présence aussi des gouverneurs des provinces de Midelt et de Ouarzazate, respectivement Mustapha Ennouhi et Abderrazak Al Mansouri, compte notamment un pavillon administratif, 10 salles de classes et 4 autres pour les matières scientifiques, 1 salle multimédia, 1 bibliothèque, 1 bureau d’orientation, 3 terrains de sport et 2 logements de fonction.

La réalisation de cette structure éducative, qui a nécessité 12 mois de travaux, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi-cadre 51/17 relative à l’éducation, la formation et la recherche scientifique, notamment le projet 2 relatif à l’élargissement de l’offre scolaire.

Benmoussa a effectué, par ailleurs, une visite au centre socio-sportif « 3 Mars » à Errachidia où il s’est enquis de la mise en œuvre du parcours « Sports-études », inscrit dans le cadre du 3 ème objectif du projet 11 de la loi-cadre 51/17 qui concerne la promotion du sport scolaire.

Des explications ont été fournies au ministre sur le fonctionnement de ce centre socio-sportif et les services offerts aux élèves, ainsi que sur le programme visant la promotion du sport scolaire au niveau de la province d’Errachidia.

Benmoussa a visité également le lycée qualifiant « Sijilmassa » à Errachidia où il s’est informé des différentes activités réalisées par les clubs éducatifs relevant de cet établissement scolaire, dans les domaines, entre autres, de la maitrise des langues.

Dans une déclaration à la presse, Benmoussa a relevé que ces visites ont constitué une occasion de s’enquérir au sujet des activités organisées au profit des élèves, dans les domaines sportif et éducatif, pour favoriser leur épanouissement.

Il s’agit d’une occasion aussi pour rencontrer les enseignants et les enseignantes et leur faire part de l’estime dont ils jouissent, saluant le rôle assumé en la matière par les partenaires du système de l’éducation, dont les autorités locales, les élus et la société civile.

TE