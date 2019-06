Pourquoi Benkirane risque d’être interpellé en France

Mais de quoi donc se mêle la justice hexagonale dans une affaire marocaine? Il s’agit de l’affaire de l’ex-capitaine de l’armée de l’air Mustapha Adib. Celui-ci, qui avait avoué avoir été “collabo”de la France, avait déposé plainte contre quatre journalistes marocains pour “injure”. Et ces derniers avaient été convoqués par la justice française, au mois de septembre 2018! Une convocation annulée en octobre de la même année pour “prescription”.

L’ancien militaire avait auparavant porté plainte contre Abdelilah Benkirane, alors chef de gouvernement, pour “diffamation” en… 2014. Et la justice française s’était encore immiscée dans cette affaire. Des années plus tard, au mois de mai dernier, voilà que le nom de l’ex-chef de gouvernement se trouve sur la liste des personnes citées par la justice… en France. Et la juge d’instruction chargée de l’affaire Adib a décidé la réouverture du dossier.

L’ex-capitaine de l’armée de l’air a publié une copie de cette décision sur sa page Facebook. Avec un commentaire assurant que la justice française auditionnera l’ex-chef de gouvernement dès qu’il mettra le pied sur le sol français. Ce qui signifie que Benkirane risque d’être interpellé par les autorités françaises et mis en examen.

Mustapha Adib continue à prétendre que lorsqu’il avait voulu se rendre au chevet du général Abdelaziz Bennani, hospitalisé à Paris, il avait subi des injures de la part de Abdelilah Benkirane. En revanche, la famille du général avait soutenu que l’ex-militaire avait menacé Abdelaziz Bennani!

Quand à l’ex-Chef de gouvernement, il avait assuré à plusieurs reprises, dans des déclarations aux médias, qu’il ne connaissait pas du tout Adib et n’avait aucune relation avec lui. De même que Benkirane avait formellement démenti avoir insulté l’ancien capitaine de l’armée de l’air.

