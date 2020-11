Pourquoi Asmaa Khamlichi et son frère ne se sont plus parlé depuis 20 ans (vidéo)

L’actrice marocaine Asmaa Khamlichi s’est confiée au micro de l’émission « Followers », diffusée par Chada TV au sujet d’un problème très personnel….

En effet, l’actrice et son frère ne se sont plus parlé depuis 20 ans. Elle explique que ce problème a surgi suite à une remarque désobligeante de sa belle-sœur au sujet de la nature de son travail, et plus précisément sur le rôle qu’elle a joué dans le film à succès «Elle est hypertendue et diabétique et elle ne veut pas mourir».

Depuis cet incident, regrette-t-elle, son frère ne lui adresse plus la parole et sa sœur a également cessé de lui parler. Le frère et la soeur de l’actrice semblent donc partager l’avis de la belle soeur sur le rôle d’Asmaa Khamlichi dans ce film, ce qui explique peut-être leur attitude… Et l’histoire ne dit pas si l’actrice et la belle soeur se sont disputées après la remarque désobligeante, ce qui expliquerait pourquoi le frère a décidé de ne plus parler à Asmaa Khamlichi.

Même durant les funérailles de son père, nous n’avons pas repris, se souvient-elle, affirmant qu’elle continue de les appeler lors des fêtes religieuses et autres occasions. « Je n’en veux à aucun d’eux. Nous avons le même sang et la même éducation, mais nos valeurs sont différentes », a-t-elle conclu.

S.Z.