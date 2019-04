Pour un PJDiste, l’incendie de Notre-Dame est un “complot”

Par Larbi Alaoui

Il y en a qui feraient mieux de se taire au lieu de dire des aberrations. Ce faisant, ils attirent la moquerie sur eux-mêmes, sur le parti auquel ils appartiennent, voire sur le pays qui a la malchance de les compter parmi ses citoyens.

Dans ce cas de figure, il s’agit du jeune et impétueux membre du Conseil national du parti de la Lampe, Hassan Hamourou, connu pour ses sorties subliminales sur les réseaux sociaux.

Et que nous apprend le PJDiste? Rien de moins que l’incendie qui a détruit la cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi dernier, est un acte de pyromane orchestré par le président français “himself”! Oui, vous pouvez vous pincer! Un abject complot franco-européen pour collecter des dons sonnants et trébuchants!

Alors que les enquêteurs et les médias ont écarté toute piste criminelle, le sieur Hamourou, lui, via sa page officielle Facebook, a une toute autre version. De quoi faire tourner Victor Hugo dans sa tombe et de ressusciter Esmeralda et Quasimodo!

Emmanuel Macron a besoin de capitaux, récession financière oblige, ose prétendre notre jeune analyste, politologue et économiste réputé. Vu les donations diverses pour la reconstruction de l’édifice, ayant atteint 1 milliard d’euros jusqu’à l’heure où nous mettions en ligne, le président français a donc réalisé son projet machiavélique et criminel. Il est sûr et certain que dans les prochains jours et semaines, ce milliard d’euros fera des petits. Et notre Dame de Paris, renaîtra de ses cendres, même si ce ne sera pas demain la veille car les spécialistes prédisent que les travaux de reconstruction dureront quelque cinq ans.

Quant à Hassan Hamourou, il doit s’estimer heureux que le ridicule ne tue pas. Mais, de grâce, que ses “frères” islamistes lui conseillent de tourner sa langue sept fois avant de proférer de telles inepties! Cela ne le sert ni lui , ni son parti. Ni, surtout, son pays qui pourrait également être peu ou prou pâtir à cause de telles élucubrations à dormir debout!

L.A.