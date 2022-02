Pour Pr Moutawakil, le retour des « tarawih » dans les mosquées au Maroc sera possible

Le Professeur Said Moutawakil, membre du Comité technique et scientifique, prévoit l’éventualité de l’accomplissement des prières des « Tarawih » du prochain mois sacré de Ramadan, au sein des mosquées du Royaume.

Dans ce cadre, le président de la Société marocaine des sciences médicales a déclaré à Le Site info que la situation épidémiologique actuelle au Maroc ne constitue nul inconvénient à ce que les « Tarawih » soient accomplies dans les mosquées. « Les indicateurs scientifiques sont positifs et rassurants », a précisé Pr Moutawakil.

De même qu’il a poursuivi que le Maroc connaîtrait un allègement important des mesures restrictives de l’état d’urgence sanitaire dans les prochains jours et ce, au cas où la situation resterait dans l’état et que le nombre des cas contaminés et celui du taux de létalité continueraient à baisser.

Par ailleurs, et pour rappel, le gouvernement a décidé le prolongement de l’état d’urgence sanitaire, décrété en mars 2020, au 31 mars prochain.

L.A.