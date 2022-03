Pour Pr Moutawakil, l’accomplissement des « Tarawih » dans les mosquées sera « fort probable »

A l’approche imminente du mois sacré de Ramadan, les citoyens s’interrogent encore si les prières des « Tarawih » seront accomplies au sein des mosquées, surtout suite à l’amélioration constatée de la situation sanitaire au Maroc.

A ce propos, le Professeur Said Moutawakil, président de la Société marocaine des sciences médicales, médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et membre du Comité technique et scientifique, a confirmé à Le Site info que l’accomplissement des « Tarawih » dans les lieux de culte est fort probable. Cependant, il a précisé que seules les autorités sont à même d’annoncer cette mesure dans un communiqué officiel.

Laquelle mesure est impatiemment attendue et souhaitée par bon nombre de Marocains, surtout après l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, a souligné Pr Moutawakil. Cette amélioration et la fin du variant Omicron ont fait que le Maroc a pris plusieurs décisions, dont la réouverture des portes des stades devant les supporters, celle des lieux d’ablutions au sein des mosquées, ainsi que la réouverture des frontières, a poursuivi notre interlocuteur.

Ceci augure d’autres assouplissements des mesures restrictives dans les prochaines semaines, sachant toutefois que chaque pays a sa propre stratégie concernant son appréhension de la pandémie du coronavirus, a également ajouté Pr Moutawakil. Celui-ci a aussi tenu à affirmer que le Maroc doit le renforcement immunitaire acquis et la fin du variant Omicron Maroc à la campagne nationale de vaccination, comme il a appelé les citoyens à davantage de vigilance, particulièrement en ce qui concerne les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

L.A.