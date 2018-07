Pour Me Bouachrine, les juges sont des “élus de Dieu”! (VIDEO)

Le bâtonnier Abdellatif Bouachrine se dit hostile à la reddition des comptes envers les juges. Ceux-ci, estime-t-il, ont été…”élus par Dieu afin de rendre justice entre les hommes”!!!

C’était à l’issue d’une rencontre avec des journalistes, ayant eu lieu ce vendredi dans un hôtel casablancais, autour du thème: “Rôle de l’inspection et du contrôle administratifs et juridiques dans la moralisation de la justice”. Et dans une déclaration à Le Site info, Me Bouachrine a soutenu mordicus que le juge ne saurait être assujetti à un contrôle car cela le mettrait dans une situation de suspicion. Il a ajouté que ce n’est pas le contrôle qui garantirait l’intégrité du juge. En revanche, a-t-il précisé, c’est à ce dernier qu’il incombe d’avoir une conscience professionnelle à toute épreuve.

Et dans le cas contraire, si un juge est reconnu coupable d’avoir commis une erreur dans l’exercice de ses fonctions, il doit être limogé. Et non pas sanctionné par une mutation dans une autre ville, a conclu Me Abdellatif Bouachrine.

L.A.