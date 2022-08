Pour la première fois, Kaoutar Boudarraja publie une photo avec son fils

L’artiste marocaine Kaoutar Boudarraja, a partagé avec ses fans et followers sur les réseaux sociaux, une photo de son enfant Jibril.

Celle que l’on nomme affectueusement « Kao » a répondu favorablement aux desiderata de certains followers qui, via la rubrique « Ask » de son compte Instagram avaient demandé à leur artiste préférée de bien vouloir partager avec eux une photo la réunissant avec son unique enfant, Jibril.

Par ailleurs, il est prévu que la journaliste, actrice marocaine, mais également chroniqueuse, productrice et mannequin, participe à un long métrage international, produit par la plateforme Netflix. Une source concordante a révélé au Magazine « Ralia » que le tournage de ce film aura lieu au Maroc et dans un autre pays. Un film qui verra la participation de nombreuses célébrités du 7e art, arabes et autres.

L.A.