“Pour être un homme, il faut frapper sa femme”, selon Adil Miloudi (VIDEO)

Le chanteur populaire Adil Miloudi a provoqué une véritable polémique en tenant des propos misogynes lors d’une émission sur Shada TV.

Invité à The Kotbi Tonight, le chanteur a eu l’audace d’affirmer qu’«il faut frapper sa femme pour être un homme». Face à la surprise de l’animateur, Adil Miloudi a expliqué : «La femme éduque l’homme et vice-versa. Un jour, j’ai frappé ma femme en Espagne et j’ai été arrêté. Elle m’a par la suite défendu et dit à la police que ce n’était pas grave. Chaque pays a sa propre loi. Au Maroc, chacun peut frapper ou carrément tuer sa femme. C’est tout à fait normal».

Les propos d’Adil Miloudi n’ont d’ailleurs pas été au goût du public. «Ceux et celles qui me huent sur le plateau ne sont pas encore mariés. Quand vous vous marierez, vous allez faire face à la réalité», a ajouté la chanteur.

Cette émission a été diffusée en avril dernier mais l’extrait où Adil Miloudi appelle les hommes à frapper leurs femmes vient de faire surface sur la Toile. Les internautes ont réagi à cette vidéo et n’ont pas hésité à adresser un chapelet de critiques au chanteur.

S.L.