Pour El Khalfi, le PLF 2020 sera présenté à temps

Le porte-parole du gouvernement est catégorique concernant la date de présentation du Projet de Loi de Finances devant la Parlement.

Pour Mustapha El Khalfi, aucun changement de date n’est envisagé et la date initiale prévue est maintenue. Le gouvernement présentera donc sa copie du PLF 2020 le 20 octobre courant, sous l’Hémicycle.

Lors de sa dernière conférence de presse comme porte-parole de l’Exécutif, le dirigeant PJDiste a assuré qu’il n’y a nulle crainte quant au respect des délais légaux, ni aucune appréhension concernant le PLF 2020.

De même qu’El Khalfi a affirmé que les départements gouvernementaux ont travaillé tout le long du mois de septembre dernier, en collaboration avec les services du ministère de l’Economie et des Finances. Et toutes les données relatives au PLF ont été ainsi revues minutieusement dans l’objectif de la préparation la meilleure de sa présentation sous l’Hémicycle.

Le Projet de Loi de Finances a mis l’accent sur les orientations gouvernementales; tout en respectant les délais prévus initialement, a réitéré El Khakfi. Et de rappeler également la volonté intrinsèque que le PLF 2020 “sera en symbiose avec les orientations et les directives annoncées par le roi Mohammed VI dans les deux derniers discours du Souverain, respectivement à l’occasion de la Fête du Trône et de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple”. Et ce, avec l’engagement de l’Exécutif de la réalisation de tous les projets de développement programmés.

Larbi Alaoui